Suárez realizó una reunión general de campaña para encarar el último tramo de proselitismo y convocó a vecinos de Luján de Cuyo donde aseguró que el peronismo “no puede mostrar ni un solo funcionario hacia atrás, los esconden en la campaña". "No pueden mostrar a los gobernadores y mañana (por hoy) nos quieren traer a los gobernadores de todo el país como si a los mendocinos nos gustara que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Hasta los slogans nos copian ahora, porque ellos no tienen nada que mostrar”, dijo Suárez en una reunión general de campaña donde convocó a vecinos de Luján de Cuyo.