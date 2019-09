Tras su discurso sobre relaciones internacionales, y si no hay cambios en su agenda tentativa en New York, el presidente se dirigirá al coctel convocado por Trump para agasajar a los jefes de Estado que llegan a la Asamblea General de la ONU. No está prevista una reunión bilateral, y Macri sólo pasaría a saludar a su colega americano que lo ayudó con el FMI y hace mucho que no postea su nombre en la cuenta @realDonaldTrump.