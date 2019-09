— Si toda política fuera rosca y armado sería difícil que nos enamoremos de la política, sería difícil que creamos que la política sirve para cambiar la realidad. Por otra parte, una condición importante de los armadores es que estén alineados, que se pongan la camiseta, que sean oficialistas convencidos y eso es lo que Pichetto reivindica. Incluso hoy en día cuando se lo critica dentro de Cambiemos, él no es que saca los pies del plato. En ese sentido tiene el oficio de armador realmente incorporado. Hay otros ejemplos en el libro, por ejemplo Federico Storani como ministro del Interior de la Alianza. Él tenía muchas de las condiciones de las que hablamos para ser un buen armador: tenía un apellido político dentro del radicalismo, una pertenencia larguísima, en Franja Morada y la Coordinadora de la provincia de Buenos Aires, una trayectoria parlamentaria muy larga, había dirigido la bancada, etc. Era un "pedazote" del partido, como él mismo decía. Pero era un pedazo del partido que no era el de De La Rúa. Habían llegado ahí sin ser de su riñón y ese no alineamiento con el proyecto de De La Rúa hizo que desde el principio su lugar de armador fuera incómodo. El Presidente no le tenía tanta confianza y no tenía tanta autoridad frente a los interlocutores. Un buen armador tiene que ser alguien que todos sepan que puede tomar decisiones en nombre del Presidente, como el caso de Corach durante el menemismo o el de Alberto Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner.