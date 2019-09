"Continuaré parado con firmeza, aunque tenga que estar aquí 70.000 días más o a dejar el cuero en prisión, que es lo que ellos buscan y buscaron durante todo este tiempo donde me han perseguido y encarcelado con crueldad junto con los mediocres que me ignoran naturalizando mi prisión y la del resto de los compañeros presos políticos", sostuvo el ex ministro K, y agregó que se negó "nuestra condición de tales por conveniencia o cobardía, y también ante la vileza de quienes se borraron entregándome", apuntó contra sus ex compañeros de bancada.