¡Danna será Yuri! Alex Gou revela el impactante look que la cantante llevará en Mentiras All Stars

La cantante mexicana Danna confirmó que tuvo una relación con Neymar, futbolista brasileño (Foto AP/Aurea Del Rosario)

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La expectativa alrededor de Mentiras All Stars creció con la incorporación de Danna como artista invitada. El productor teatral Alex Gou dio a conocer cómo lucirá la cantante durante su participación en el espectáculo, donde asumirá el personaje de Yuri. La aparición de la intérprete suma un nuevo atractivo a una producción que ya reúne a figuras como Belinda y Mariana Treviño.

La noticia llega después de que la producción confirmara que su primera función en el Auditorio Nacional consiguió sold out. La respuesta del público llevó a abrir una nueva presentación en Ciudad de México, programada para el 12 de septiembre a las 17:00 horas, aunque esta segunda función todavía cuenta con localidades disponibles.

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El montaje ha generado conversación por la reunión de reconocidas figuras del entretenimiento en un mismo escenario. Danna se integra como invitada especial y su caracterización como Yuri promete convertirse en uno de los elementos más comentados de esta nueva etapa de la obra.

¿De qué trata Mentiras, el musical?

Danna caracterizada como Yuri - (Instagram)

Mentiras es un musical creado por José Manuel López Velarde que toma como punto de partida grandes canciones de la década de los ochenta para construir una historia marcada por el romance, los secretos, los conflictos y el humor. Su propuesta combina nostalgia musical con una trama en la que las relaciones entre sus personajes son fundamentales para el desarrollo de la historia.

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En esta edición especial, Mentiras All Stars, la producción apuesta por reunir a intérpretes de gran reconocimiento. Belinda, Danna y Mariana Treviño forman parte de la propuesta presentada para las funciones anunciadas, mientras que la participación de Danna como Yuri añade una nueva dimensión al espectáculo.

La producción llevará esta propuesta a escenarios de distintas ciudades. Después de las funciones previstas en Ciudad de México, el espectáculo tiene contempladas presentaciones en Monterrey el 2 de octubre y Guadalajara el 9 de octubre. Además, se ha señalado que habrá fechas en otras ciudades de México y Estados Unidos.

¿Quién es Alex Gou?

Alex Gou, productor de teatro - (Instagram/@alexgouboy)

Alex Gou es el productor teatral detrás de Mentiras All Stars y una de las figuras responsables de llevar esta propuesta al escenario. Su participación en el proyecto también lo coloca como una pieza clave en la incorporación de artistas invitadas como Danna y en la presentación de la imagen que tendrá la cantante durante su intervención.

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La producción ya enfrenta un escenario de alta demanda: una de las funciones anunciadas para el Auditorio Nacional consiguió el sold out, mientras que la nueva fecha continúa con boletos disponibles. Los precios informados para las localidades del recinto van de mil 54 a 6 mil 200 pesos, dependiendo de la zona.

Alex Gou ha estado al frente de importantes producciones teatrales en México, entre ellas Hoy No Me Puedo Levantar, Jesucristo Superestrella, Vaselina, José el Soñador y Billy Elliot, solo por mencionar algunas. Su trayectoria en grandes montajes lo ha convertido en una figura relevante dentro de la producción escénica, experiencia que ahora se refleja en Mentiras All Stars, proyecto en el que participa junto a artistas invitadas como Danna.

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