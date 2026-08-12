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Festival Cuernavaca Sunrise 2026 ya tiene cartel oficial: Enjambre, NSQK y Caloncho a la cabeza

La banda zacatecana publicó primero un flyer individual en su Facebook con la fecha y el venue, antes de que Tour Manager liberara el lineup completo donde aparecen como ‘Headliners’

Tres fotografías componen un collage: la banda Enjambre con cinco hombres, un cantante con micrófono en contraluz y un joven posando en un fondo azul.
El festival reveló su lineup completo a través de un flyer oficial difundido por la promotora Tour Manager en redes sociales, con la banda zacatecana Enjambre al frente del cartel como acto de mayor jerarquía. (Collage Infobae/ Redes sociales: @elcaloncho, Enjambre,Nsqk)
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Enjambre, NSQK y Caloncho encabezan el cartel oficial del Festival Cuernavaca Sunrise 2026, que regresa el 21 de noviembre al Campo Unión Patriotas en Cuernavaca, Morelos, con ocho actos en escena y boletos disponibles en Arema.mx.

El festival reveló su lineup completo a través de un flyer oficial difundido por la promotora Tour Manager en redes sociales, con la banda zacatecana Enjambre al frente del cartel como acto de mayor jerarquía. Le siguen en la marquesina NSQK y Caloncho, consolidando una propuesta que apunta al rock alternativo y al indie como ejes del evento.

Enjambre/Instagram

La cartelera completa

Póster del festival Cuernavaca Sunrise. Nombres de artistas, fecha 21 de noviembre de 2026, lugar Campo Unión Patriotas e íconos decorativos
El cartel oficial del festival Cuernavaca Sunrise detalla los artistas participantes y la fecha del evento el 21 de noviembre de 2026 en Campo Unión Patriotas. (@tourmanagermex/Instagram)

El cartel del Cuernavaca Sunrise 2026 queda conformado por ocho actos:

Enjambre

NSQK

Caloncho

María Daniela y Su Sonido Lasser

Daaz

La Texana

Te Vi en un Planetario

Alanis Yuki

La programación combina nombres consolidados del rock y el indie mexicano con propuestas de escena emergente, en una fórmula que el festival ha mantenido en ediciones anteriores.

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NSQK (Rodrigo Torres)
NSQK se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes. (Instagram)

Enjambre confirmó su participación en Facebook

Captura de pantalla de publicación en red social. Póster de concierto de la banda Enjambre con cinco hombres, fecha 21 de noviembre de 2026
La banda Enjambre promociona su concierto Cuernavaca Sunrise, que se celebrará en Campo Unión Patriotas el 21 de noviembre de 2026. (Enjambre/Facebook)

La banda zacatecana fue la primera en hacer pública su presencia en el festival a través de su página oficial de Facebook, donde publicó un flyer individual con su nombre, la fecha del evento y los datos del venue.

La publicación anticipó el anuncio del cartel completo difundido por Tour Manager, y situó a Enjambre como el acto de mayor jerarquía en el lineup del Cuernavaca Sunrise 2026.

@elcaloncho.
El Cuernavaca Sunrise se ha establecido como uno de los festivales de referencia para el rock y la música alternativa en el estado de Morelos @elcaloncho.

Tour Manager, la promotora detrás del anuncio

El cartel fue difundido por Tour Manager, empresa mexicana de entretenimiento que opera bajo el usuario @tourmanagermex en redes sociales y se describe como una compañía de entretenimiento de vanguardia.

La promotora tiene un historial directo con el Cuernavaca Sunrise y con varios de los artistas del lineup 2026: ha organizado fechas de Enjambre, Caloncho, La Texana, Daaz y Te Vi en un Planetario en distintas ciudades del país, y gestiona la venta de boletos a través de Arema.mx.

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Entre los actos que Tour Manager ha promovido en México figuran también Porter, Siddhartha, María Daniela y Su Sonido Lasser, Hello Seahorse!, Caifanes y Paulo Londra, con presencia en plazas como Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Un festival con historial en Morelos

El Cuernavaca Sunrise se ha establecido como uno de los festivales de referencia para el rock y la música alternativa en el estado de Morelos. Su edición 2025 reunió a Caifanes, Porter y DLD como cabezas de cartel; la de 2024 presentó a Enjambre junto a Siddhartha.

En 2026, Enjambre regresa al festival pero escala a la posición principal del cartel, en medio de su Daños Luz Tour, gira con la que la banda ha confirmado presentaciones en más de 15 ciudades del país entre agosto y noviembre, incluyendo dos noches en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Boletos y sede

El evento se realizará en el Campo Unión Patriotas, en Cuernavaca, Morelos, recinto que ha sido la sede fija del festival en sus ediciones recientes. Los boletos están disponibles a través de Arema.mx.

El flyer oficial no detalla precios por categoría ni horarios de los actos para esta edición.

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