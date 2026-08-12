México
Agregar Infobae enGoogle

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 12 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar
12:41 hsHoy

La Ciudad de México vivirá este miércoles 12 de agosto una intensa jornada de movilizaciones sociales, así como múltiples eventos culturales y deportivos, por lo que las autoridades han hecho un llamado a extremar precauciones ante posibles afectaciones viales y de seguridad en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), están previstas al menos 10 concentraciones sociales, dos citas agendadas, seis rodadas ciclistas y once eventos de esparcimiento a lo largo del día.

11:21 hsHoy

Principales movilizaciones hoy miércoles 12 de agosto

Se presentan asentamientos viales al cruce con semáforos en Niza entre Av. Paseo de la Reforma y Av. Chapultepec. Crédito: X / @OVIALCDMX
Crédito: X / @OVIALCDMX
Infografía con el título Manifestaciones y eventos masivos hoy en CDMX, mostrando una calle con manifestantes, autos y edificios, con varias tarjetas de texto e íconos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-serviciosmexico-noticiasÚltima hora

Últimas noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor aconteció a las 05:56 horas, a una distancia de 85 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.5 de magnitud se registra en Chiapas

Temblor hoy 12 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 12 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 12 de agosto

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 12 de agosto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Principales resultados de las primarias en EEUU: sorpresas entre los demócratas y derrota de un aliado republicano de Trump

Principales resultados de las primarias en EEUU: sorpresas entre los demócratas y derrota de un aliado republicano de Trump

Golpe a Hugo Moyano: empresarios del interior pidieron a la Justicia que suspenda un decreto que consensuaron el Gobierno y la CGT

Gimnasia acuática: qué beneficios aporta y cuáles son los 4 ejercicios más habituales

Tini Stoessel viajó a Paris antes de su boda con Rodrigo De Paul: los primeros detalles de su vestido de novia

Temporal de nieve en Neuquén: una familia con dos niños quedó aislada sin luz ni alimentos y fue rescatada por policías a caballo

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

Estados Unidos endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

La deuda en tarjetas de crédito en Estados Unidos roza un récord histórico y llega a USD 1,26 billones

Un rayo impacta una prisión en este estado de EE. UU. y deja 16 personas hospitalizadas durante una tormenta

Mary Wollstonecraft, filósofa inglesa: “Es la justicia, no la caridad, lo que falta en el mundo”

Llega a Colombia el primer vuelo con ayuda humanitaria desde El Salvador tras el devastador terremoto

DEPORTES

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Estalló el escándalo entre Memphis Depay y Corinthians tras la finalización del contrato: “No dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”

Nahuel Molina dejó el Atlético Madrid tras cuatro años y protagonizó una curiosa presentación en Roma

Cabeceó a un rival, quedó con una impactante secuela en su rostro y es duda para jugar el clásico de La Plata

Gerónimo Rulli fue presentado como nuevo arquero del Manchester City: “Llegué para defender al mejor club del mundo”

La pelea invisible entre Pep Guardiola y José Mourinho por la aparición en un documental: “Te podés imaginar cómo terminó todo”