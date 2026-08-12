EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes viales y manifestaciones hoy 12 de agosto

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La Ciudad de México vivirá este miércoles 12 de agosto una intensa jornada de movilizaciones sociales, así como múltiples eventos culturales y deportivos, por lo que las autoridades han hecho un llamado a extremar precauciones ante posibles afectaciones viales y de seguridad en distintos puntos de la capital.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), están previstas al menos 10 concentraciones sociales, dos citas agendadas, seis rodadas ciclistas y once eventos de esparcimiento a lo largo del día.
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