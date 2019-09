La defensa también descartó los vínculos con la ex presidenta Cristina Kirchner, con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y con los empresarios Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra como elementos para entorpecer la causa, como señaló Bonadio en una resolución anterior. "Hay muchos coimputados que han tenido incluso más vínculo o contacto con De Vido o con José López, que se encuentran transitando, adecuadamente en mi opinión, el proceso en libertad. Este argumento es otro argumento aparente que tiene como finalidad fundar lo que a esta altura del proceso no tiene justificación alguna", sostuvo el abogado.