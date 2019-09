Macri calcula que Rodríguez Larreta, y hasta Martín Lousteau, se presentarán como sus sucesores en la conducción de la coalición Cambiemos. No se olvida de Vidal, pero aunque no se habla en publico y sólo se susurra en privado, no hay un sólo funcionario en Balcarce 50 que apueste a favor de la gobernadora bonaerense. Y si no reelige, no hay liderazgo nacional. Por lo menos, durante el 2020.