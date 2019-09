El acampe durará cuarenta y ocho horas, y no se descarta que esos grupos piqueteros se muevan al Parlamento a la espera de la media sanción en Diputados de la denominada Emergencia Alimentaria. Allí están agrupaciones duras como el Polo Obrero o Libres del Sur que el gobierno no controla. Son sectores donde el Ministerio de Desarrollo Social casi no puede dialogar porque tienen posturas extremistas. Ni siquiera se sabe si el debate parlamentario de la emergencia alimentaria podría calmar a esos grupos opositores.