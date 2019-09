El postulante a la Vicepresidencia marcó un contraste con "algunas visiones de depresión" que continúan vigentes en la alianza de gobierno y de las cuáles pidió salir rápido. "La política implica eso, la posibilidad de no resignarse, de dar la pelea, de no darse vencido ni aun vencido, de que la pelea que se pierda es la que no se da", explicó. Y agregó: "Hay que pararse con convencimiento porque esta elección puede ser distinta; no digo que sea fácil, pero hay que mantener las ideas".