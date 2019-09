En esta línea no es casual que Fernández haya elegido como primer viaje al exterior visitar al ex presidente Inácio Lula Da Silva en Brasil, quien está detenido acusado por corrupción, y luego al ex mandatario uruguayo José "Pepe" Mugica. Su agenda internacional incluyó la semana pasada reuniones con el gobiernos socialistas de Pedro Sánchez en España y Antonio Costa, en Portugal.