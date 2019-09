Fernández llega a Buenos Aires con la promesa del presidente español Pedro Sánchez de ayudarlo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Aunque Madrid no tiene tanto peso frente al organismo, será junto a Portugal un respaldo importante en el nuevo posicionamiento internacional. "No tengo nada en contra de Estados Unidos pero nosotros no estamos en la agenda de Washington, no está Argentina ni América latina en la agenda de Estados Unidos", repite el candidato cada vez que lo consultan al respecto. Tras conversar con Sánchez y con el portugués Antonio Costa recibió además una invitación de Francia y otra de Alemania a las que no pudo acceder porque quería estar de regreso en Argentina este lunes para retomar la campaña. No descartó sin embargo la posibilidad de volar otra vez a Europa antes de la elección nacional. "Para mí es en Europa el lugar donde vamos a encontrar ayuda", respondió a Infobae la consulta al respecto.