A su vez, Fernández propuso encarar el desafío económico "sin dogmatismos" porque justamente eso fue, a su entender, lo que llevó al gobierno actual al fracaso: "Una vez me dijo Danielo Astori, el ministro de Economía uruguayo, me dijo que manejar nuestros países es como un taller mecánico, para desarmar un carburador no se usa siempre la misma llave. No hay una regla para resolver los problemas de nuestras economías. Hay momentos para ser liberal y otros para ser más keynesiano".