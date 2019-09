Pero en el oficialismo no le dan demasiado crédito a los reclamos de la Iglesia, los intendentes bonaerenses, las organizaciones sociales y los diputados opositores. Desde el ministerio de Desarrollo Social aseguraron a Infobae que el Gobierno está "aumentando la comida en comedores y reforzando la compra de alimentos por sistemas de compra de emergencia" y que "ese no es el reclamo de los que están acá abajo (en referencia a las protestas sobre la avenida 9 de Julio). Ellos piden más planes. No vamos a negociar bajo extorsión. La emergencia es otra cosa".