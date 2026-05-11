Colombia

Cómo puede recuperar su dinero sin problemas si la Dian le cobró más en sus impuestos

Personas y empresas pueden solicitar ante la Dian la devolución de recursos pagados en exceso, siguiendo pasos clave para evitar errores que retrasen el proceso y mantener su liquidez

Guardar
Google icon
Las devoluciones de dinero ante la Dian no representan un riesgo cuando la información está en regla y los documentos respaldan cada peso solicitado, de acuerdo con las pautas de asesoría tributaria - crédito Leonardo Muñoz/EFE
Las devoluciones de dinero ante la Dian no representan un riesgo cuando la información está en regla y los documentos respaldan cada peso solicitado, de acuerdo con las pautas de asesoría tributaria - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Solicitar la devolución de saldos a favor ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) genera inquietudes entre contribuyentes en Colombia.

Muchas personas y empresas revisan sus declaraciones de renta, retenciones o pagos de IVA y encuentran un monto a favor, lo que despierta dudas sobre si es conveniente pedirlo o dejarlo para evitar posibles revisiones por parte de la autoridad tributaria.

PUBLICIDAD

Olga Tapias, socia de impuestos de Russell Bedford Bogotá, indica que este trámite no debe verse como un problema cuando el valor existe, ha sido declarado y cuenta con soportes claros.

Muchas veces los colombianos gastan de más solo por aparentar, señaló Torres - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa
Olga Tapias, socia de impuestos de Russell Bedford Bogotá, indica que este trámite no debe verse como un problema cuando el valor existe, ha sido declarado y cuenta con soportes claros - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa

“Pedir una devolución no debe dar miedo. Lo importante es que la persona pueda explicar de dónde salió esa plata y por qué la Dian también debería verla en sus sistemas. Y no hacerlo tampoco es la solución: acumular años de saldos sin pedirlos puede generar más dudas que reclamarlos”, afirma Tapias.

PUBLICIDAD

La devolución de saldos a favor aplica cuando las retenciones o pagos superan el impuesto final en renta, o cuando los impuestos descontables, pagos o saldos anteriores exceden el valor a cargo en IVA. Esta devolución se refiere a recursos declarados en obligaciones tributarias, no a programas sociales de devolución del IVA.

Dian
La devolución de saldos a favor aplica cuando las retenciones o pagos superan el impuesto final en renta, o cuando los impuestos descontables, pagos o saldos anteriores exceden el valor a cargo en IVA - crédito Dian

Las fuentes oficiales de la Dian recomiendan adjuntar el Formato 010 ‘Solicitud de Devolución’, mantener el RUT vigente, presentar la certificación bancaria y los certificados de retención, y cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad tributaria vigente Páginas - Trámite y requisitos.

La solicitud puede hacerse virtualmente a través del Servicio Informático de Devoluciones, utilizando firma electrónica y siguiendo los pasos detallados en el portal de la Dian. La entidad notifica la decisión al correo electrónico registrado y deposita el dinero en la cuenta indicada si la solicitud es aceptada. Presentar la solicitud no detiene procesos de cobro, que continúan hasta que se resuelvan las obligaciones pendientes.

Recomendaciones

1. Orden en la documentación

Solicitar la devolución no implica quedar bajo sospecha. El riesgo surge cuando se presentan cifras inconsistentes, soportes incompletos o datos desactualizados. La Dian valida la información, cruza datos y detecta discrepancias, pero no toda solicitud termina en una fiscalización profunda.

2. Plazos y condiciones

La solicitud debe presentarse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, según información oficial de la Dian. Es fundamental que el saldo a favor figure en la declaración y que no haya sido solicitado previamente.

Infografía que muestra una mano recibiendo billetes de un edificio con columnas, con texto sobre cómo recuperar saldos a favor de la Dian y siete pasos.
Solicitar la devolución no implica quedar bajo sospecha. El riesgo surge cuando se presentan cifras inconsistentes, soportes incompletos o datos desactualizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

3. Actualización del RUT

Contar con el Registro Único Tributario (RUT) actualizado es un requisito principal. Un dato desactualizado, como un correo electrónico antiguo, una dirección incorrecta o una actividad económica errónea, puede frenar el proceso. En empresas, la información debe coincidir con la Cámara de Comercio.

4. Cuenta bancaria válida

La certificación bancaria debe corresponder a una cuenta activa, estar a nombre del solicitante y haber sido expedida por una entidad vigilada. Si los datos no coinciden con los del RUT, la devolución puede verse demorada.

5. Soportes y certificados completos

Es necesario reunir certificados de retención en la fuente, facturas electrónicas y una certificación bancaria reciente. Cada peso solicitado debe estar respaldado por documentos claros. Para personas naturales, los certificados de retención resultan esenciales; para empresas y responsables de IVA, las facturas electrónicas deben reflejar operaciones reales.

“La Dian no mira solo una cifra final. También revisa la ruta: quién intervino, si la factura corresponde a una operación real y si todo encaja con lo reportado por otros”, agrega Tapias.

6. Devolución y compensación

Solicitar la devolución significa recibir recursos en la cuenta bancaria, mientras que la compensación permite usar el saldo a favor para pagar otras obligaciones con la Dian. Si existen deudas pendientes, la entidad puede aplicar la compensación antes de devolver el dinero.

7. Tiempos de respuesta y corrección de errores

La Dian establece distintos plazos según el procedimiento: quince días para la devolución automática, veinte días si se presenta una garantía y hasta cincuenta días para el trámite ordinario.

Una inadmisión no significa perder el valor: la entidad permite corregir errores formales o documentales siempre que se respete el plazo legal.

“Si falta una parte de la historia, es mejor corregir antes que responder después”, puntualiza Tapias.

Temas Relacionados

DianDevolución de dineroSaldos a favorDeclaración de rentaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros pondrían en riesgo las finanzas del Estado, que asumiría el costo

Los aspirantes apuestan por propuestas impactantes para atraer el voto motero, mientras crecen las dudas sobre cómo sostener estas medidas y evitar nuevas presiones sobre el sistema de salud

Las promesas de los candidatos presidenciales para bajar precio del Soat a moteros pondrían en riesgo las finanzas del Estado, que asumiría el costo

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Hugo Rodallega y Adrián Ramos fueron los goleadores en el partido de ida que se jugó en el estadio Pascual Guerrero y terminó empatado a un gol

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Muerte de Germán Vargas Lleras: exesposa habló de su relación antes de su fallecimiento, “siempre en mis oraciones”

Luz María Zapata contó duranta una entrevista que, a pesar del divorcio con el exministro, todos los días hacía una oración por él

Muerte de Germán Vargas Lleras: exesposa habló de su relación antes de su fallecimiento, “siempre en mis oraciones”

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

En redes sociales afirman que todo lo que ha ocurrido entre la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, el supuesto ‘shippeo’ con el paisa y las peleas con Jhorman Toloza serían planeadas

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Banda Los Espartanos en Buenaventura estaría desatando una guerra en Bolivia: buscaría reemplazar a capo involucrado en asesinato de Marcelo Pecci

El análisis de recientes asesinatos y detenciones en ese país indica que grupos colombianos estarían buscando ocupar el espacio dejado por Sebastián Marset, en medio de disputas y ajustes de cuentas entre estructuras rivales en Santa Cruz de la Sierra

Banda Los Espartanos en Buenaventura estaría desatando una guerra en Bolivia: buscaría reemplazar a capo involucrado en asesinato de Marcelo Pecci
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Inés María Zabaraín compartió su celebración del Día de la Madre junto a sus hijos: Jorge Alfredo Vargas fue el gran ausente

Álvaro Uribe elogió a Marbelle en su encuentro con Westcol: “La quiero tanto”

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor, más vida, más de nosotros”

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

Deportes

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: hora y dónde ver el duelo que define el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026

Estos son los rivales a los que más veces ha enfrentado Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: en qué etapa los encontraría en el 2026

Entrenador de Minnesota reaccionó al partido en que James Rodríguez registró dos asistencias: “Tomó decisiones realmente buenas”

Luis Díaz recibió una buena noticia del Bayern Múnich antes de la final de la Copa de Alemania y la convocatoria de la selección Colombia