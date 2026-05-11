Cómo puede recuperar su dinero sin problemas si la Dian le cobró más en sus impuestos

Las devoluciones de dinero ante la Dian no representan un riesgo cuando la información está en regla y los documentos respaldan cada peso solicitado, de acuerdo con las pautas de asesoría tributaria - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Solicitar la devolución de saldos a favor ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) genera inquietudes entre contribuyentes en Colombia.

Muchas personas y empresas revisan sus declaraciones de renta, retenciones o pagos de IVA y encuentran un monto a favor, lo que despierta dudas sobre si es conveniente pedirlo o dejarlo para evitar posibles revisiones por parte de la autoridad tributaria.

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Olga Tapias, socia de impuestos de Russell Bedford Bogotá, indica que este trámite no debe verse como un problema cuando el valor existe, ha sido declarado y cuenta con soportes claros.

Olga Tapias, socia de impuestos de Russell Bedford Bogotá, indica que este trámite no debe verse como un problema cuando el valor existe, ha sido declarado y cuenta con soportes claros - crédito Policía Nacional | archivo Colprensa

“Pedir una devolución no debe dar miedo. Lo importante es que la persona pueda explicar de dónde salió esa plata y por qué la Dian también debería verla en sus sistemas. Y no hacerlo tampoco es la solución: acumular años de saldos sin pedirlos puede generar más dudas que reclamarlos”, afirma Tapias.

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La devolución de saldos a favor aplica cuando las retenciones o pagos superan el impuesto final en renta, o cuando los impuestos descontables, pagos o saldos anteriores exceden el valor a cargo en IVA. Esta devolución se refiere a recursos declarados en obligaciones tributarias, no a programas sociales de devolución del IVA.

La devolución de saldos a favor aplica cuando las retenciones o pagos superan el impuesto final en renta, o cuando los impuestos descontables, pagos o saldos anteriores exceden el valor a cargo en IVA - crédito Dian

Las fuentes oficiales de la Dian recomiendan adjuntar el Formato 010 ‘Solicitud de Devolución’, mantener el RUT vigente, presentar la certificación bancaria y los certificados de retención, y cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad tributaria vigente Páginas - Trámite y requisitos.

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La solicitud puede hacerse virtualmente a través del Servicio Informático de Devoluciones, utilizando firma electrónica y siguiendo los pasos detallados en el portal de la Dian. La entidad notifica la decisión al correo electrónico registrado y deposita el dinero en la cuenta indicada si la solicitud es aceptada. Presentar la solicitud no detiene procesos de cobro, que continúan hasta que se resuelvan las obligaciones pendientes.

Recomendaciones

1. Orden en la documentación

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Solicitar la devolución no implica quedar bajo sospecha. El riesgo surge cuando se presentan cifras inconsistentes, soportes incompletos o datos desactualizados. La Dian valida la información, cruza datos y detecta discrepancias, pero no toda solicitud termina en una fiscalización profunda.

2. Plazos y condiciones

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La solicitud debe presentarse dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, según información oficial de la Dian. Es fundamental que el saldo a favor figure en la declaración y que no haya sido solicitado previamente.

Solicitar la devolución no implica quedar bajo sospecha. El riesgo surge cuando se presentan cifras inconsistentes, soportes incompletos o datos desactualizados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

3. Actualización del RUT

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Contar con el Registro Único Tributario (RUT) actualizado es un requisito principal. Un dato desactualizado, como un correo electrónico antiguo, una dirección incorrecta o una actividad económica errónea, puede frenar el proceso. En empresas, la información debe coincidir con la Cámara de Comercio.

4. Cuenta bancaria válida

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La certificación bancaria debe corresponder a una cuenta activa, estar a nombre del solicitante y haber sido expedida por una entidad vigilada. Si los datos no coinciden con los del RUT, la devolución puede verse demorada.

5. Soportes y certificados completos

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Es necesario reunir certificados de retención en la fuente, facturas electrónicas y una certificación bancaria reciente. Cada peso solicitado debe estar respaldado por documentos claros. Para personas naturales, los certificados de retención resultan esenciales; para empresas y responsables de IVA, las facturas electrónicas deben reflejar operaciones reales.

“La Dian no mira solo una cifra final. También revisa la ruta: quién intervino, si la factura corresponde a una operación real y si todo encaja con lo reportado por otros”, agrega Tapias.

6. Devolución y compensación

Solicitar la devolución significa recibir recursos en la cuenta bancaria, mientras que la compensación permite usar el saldo a favor para pagar otras obligaciones con la Dian. Si existen deudas pendientes, la entidad puede aplicar la compensación antes de devolver el dinero.

7. Tiempos de respuesta y corrección de errores

La Dian establece distintos plazos según el procedimiento: quince días para la devolución automática, veinte días si se presenta una garantía y hasta cincuenta días para el trámite ordinario.

Una inadmisión no significa perder el valor: la entidad permite corregir errores formales o documentales siempre que se respete el plazo legal.

“Si falta una parte de la historia, es mejor corregir antes que responder después”, puntualiza Tapias.