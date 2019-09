"Cambiemos comenzó con 'kirchnerismo de buenos modales'. Terminó con kirchnerismo explícito. El populismo es así. Si no lo terminás de entrada, te termina comiendo a vos. Ya vamos por la 7ma crisis en 50 años, pero no aprendemos", siguió antes de adjuntar una imagen de su libro La sociedad cómplice y cerrar: "Macri NO es liberal".