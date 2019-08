Durante todo el jueves Fernández insitió en que él mismo pidió a Nielsen que hiciera algunas aclaraciones por frases que se les atribuyeron a los dos y que no fueron dichas. Y repetía que quería ayudar pero que no encontraba la manera ya que sin ser presidente electo no podía hacerse cargo de ninguna gestión. Le molestó que pusieran en boca del economista una supuesta recomendación en una call conference para que el FMI no haga el próximo desembolso. Incluso elogió ante algunos de sus visitantes a Lacunza, especialmente por su don de gente más que por cuestiones económicas. Pero se cansó de que lo culparan por cada 'ruido' en los mercados, la suba del dólar, la caída de la bolsa y el riesgo país.