Tras la retrospectiva de Fernández, y las diferencias no superadas hasta ahora, razón por la que no estuvo en la exposición Rural, y de la exposición de cada uno sobre su respectivo sector, el candidato intentó alejar fantasmas de intervenciones. "Sí le preocupa que los precios excesivos se trasladen a la mesa de los argentinos", contó a Infobae uno de los integrantes de la Mesa de Enlace a quien no le pareció mal que la baja de inflación y la cadena de precios esté en las negociaciones.