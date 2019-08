Macri dijo ayer mismo que registraba el mensaje electoral. A eso se sumará, el mensaje global. No se trata ya de discutir el manejo de la campaña, el mensaje, su mayor o menor segmentación o la calidad y sentido de los spots. ¿Cerrar filas para no exponer debilidad mayor? ¿Escuchar el debate interno aún en ese contexto? ¿Asumir cargas en algunos asientos oficiales? Es parte central de lo que estará en juego a partir de estas horas. El recorrido que viene es largo, pero no da mucho margen de tiempo.