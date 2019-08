Sería un error, también, que Alberto no cumpla con su promesa de no amenazar a nadie. De no vengarse de nadie. De terminar una grieta que él mismo, a veces, ayudó a fomentar. Tiene una tarea enorme. La tarea de controlar y contener a Cristina Fernández, su vicepresidenta, la mujer que aceptó dar un paso al costado para permitir la victoria del peronismo que nunca la terminó de aceptar.