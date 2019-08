El domingo por la noche, al anunciarle al país los resultados electorales, el presidente Mauricio Macri prometió a los argentinos que redoblará sus esfuerzos para intentar revertir la situación en octubre. Cuando le preguntaron si tenía algún plan de contingencia ante la previsible reacción del mundo financiero, sugirió que eso ahora será también responsabilidad de Alberto Fernández, al que definió como "el que recibió apoyo mayoritario de la población". El golpe que recibió el Presidente ha sido, al mismo tiempo, demoledor y sorpresivo. Esa situación de shock traumático tal vez le impida ver que está ante el desafío más delicado de estos años. Si no reacciona como corresponde, Macri corre el riesgo incluso de no ser el primer presidente no peronista que termina su mandato desde el regreso de la democracia en 1983.