"Fui a comer con Lito y después me tiré a dormir y me dormí", relató Fernández. La influencia nebbiana en el candidato del Frente de Todos es tal que incluso después de salir de votar en la Universidad Católica Argentina (UCA), Alberto Fernández le dijo a un periodista de una radio que si tuviera que elegir la banda de sonido para este domingo de elecciones, sería la canción del fundador de Los Gatos "Yo no permito".