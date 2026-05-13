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Agredieron a un histórico jugador de Uruguay en un shopping de Turquía: el atacante fue detenido por la policía

Lucas Torreira, del Galatasaray, paseaba junto a su familia cuando un hombre los atacó

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El mediocampista uruguayo fue abordado por un aficionado en las calles de Turquía

El futbolista uruguayo Lucas Torreira fue protagonista de un incidente violento en un centro comercial de Estambul, cuando un individuo lo abordó y le propinó un golpe en el rostro. El episodio ocurrió en el barrio de Kasimpasa, frente a una cafetería, mientras el mediocampista del Galatasaray se encontraba paseando por el lugar.

Según informaron medios locales y la sección Ovación de El País de Uruguay, el agresor, identificado como Y.Y., de 32 años, se acercó a Torreira tras observar que el jugador accedía a tomarse una foto con un hincha. A continuación, comenzó a insultarlo y luego lo golpeó, provocando un altercado que generó alarma entre las personas presentes. Medios turcos reportaron que, después del ataque, el individuo intentó escapar del sitio en un taxi, pero fue interceptado y detenido por efectivos policiales del distrito de Beyoglu.

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Las autoridades confirmaron que el atacante tenía antecedentes por “lesiones intencionadas” y una orden de alejamiento previa hacia el propio futbolista. Tras el incidente, el equipo de seguridad del centro comercial y el conductor de Torreira, identificado como E.S., intervinieron para proteger al jugador y colaborar con la policía. Testigos dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, que actuaron con rapidez en la detención del agresor.

De acuerdo con los informes médicos difundidos por la prensa local, Lucas Torreira sufrió un enrojecimiento y una leve hinchazón entre la ceja y el ojo izquierdos. Las lesiones fueron catalogadas como leves. El propio futbolista formalizó la denuncia ante la policía, y el atacante permanece bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

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Hombre con barba y cabello oscuro recogido, usando una chaqueta impermeable verde oscuro y suéter negro, posa con las manos en las caderas
El grupo que represta al futbolista publicó una imagen del agresor

En un comunicado emitido por el grupo que representa al mediocampista, se informó: “Queremos llevar tranquilidad sobre la situación de Lucas Torreira. En las últimas horas, el jugador de Galatasaray sufrió una agresión en Estambul, pero el hecho fue controlado rápidamente por las autoridades y el responsable ya fue detenido”. Además, señalaron: “Afortunadamente, Lucas se encuentra bien y fuera de peligro. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y preocupación hacia uno de los grandes referentes uruguayos en el exterior”.

La popularidad del jugador en Turquía hizo que el episodio tuviera una fuerte repercusión. Lucas Torreira es considerado una de las figuras principales del Galatasaray, equipo con el que recientemente obtuvo el campeonato de la Superliga turca. Desde su llegada en 2022, el mediocampista uruguayo ha disputado más de 150 partidos y suma cuatro títulos con el club, aportando goles y asistencias a lo largo de la temporada.

Respecto al atacante, se supo que la interacción con el futbolista no era la primera, ya que medios turcos indicaron que existían amenazas previas y una restricción de acercamiento vigente contra Torreira. El video del suceso, difundido por LeMarca Sports, mostró parte del altercado en el que el agresor fue contenido por el entorno del jugador antes de huir en dirección a la vía pública. Durante el forcejeo, el hombre fue derribado y logró reincorporarse, pero fue arrestado instantes después.

El agresor de Lucas Torreira con el pelo teñido de rubio y brazos levantados en señal de celebración en un estadio de fútbol
La policía detuvo al agresor de Lucas Torreira, quien fue capturado tras el incidente en Estambul.

Las investigaciones continúan y las autoridades judiciales evalúan la situación del detenido, quien enfrenta cargos agravados por reincidencia y por violar la orden de alejamiento. El club Galatasaray no emitió un comunicado oficial, pero integrantes del entorno del futbolista insistieron en que el incidente fue aislado y que Torreira no corre riesgo.

La rápida intervención de la policía y la seguridad del centro comercial permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Lucas Torreira formó parte del último Mundial con la selección uruguaya (Reuters)
Lucas Torreira formó parte del último Mundial con la selección uruguaya (Reuters)

Lucas Torreira se ha consolidado como uno de los mediocampistas defensivos más consistentes y determinantes del fútbol contemporáneo. Tras irrumpir con fuerza en la Serie A de Italia defendiendo las camisetas del Pescara y la Sampdoria, su despliegue físico y capacidad de anticipo lo llevaron a la Premier League de la mano del Arsenal, donde alzó la FA Cup. Su jerarquía internacional quedó revalidada con su posterior desembarco en el Atlético de Madrid de Diego Simeone, formando parte del plantel que se coronó campeón de LaLiga de España en la temporada 2020/21.

El verdadero punto de inflexión y madurez en su carrera de clubes llegó en agosto de 2022 con su millonario traspaso al Galatasaray de Turquía. En el club de Estambul, Torreira se transformó de inmediato en el eje táctico inamovible del mediocampo, encadenando un hito histórico tras otro. A lo largo de sus cuatro temporadas en la institución, ha acumulado un impactante palmarés local que incluye la histórica obtención de cuatro títulos consecutivos de la Süper Lig (2023, 2024, 2025 y 2026), acumulando más de 135 partidos oficiales y aportando una cuota goleadora en constante evolución, consolidada con 10 anotaciones y 14 asistencias en su ciclo turco.

En el plano internacional, su trayectoria con la Selección de Uruguay cuenta con páginas doradas y un renacer futbolístico bajo nuevos liderazgos. Torreira registra 40 apariciones oficiales con la camiseta de La Celeste, habiendo sido una de las máximas revelaciones juveniles de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y formando parte del plantel en el Mundial de Qatar 2022. Queda por ver si, tras su gran presente en el fútbol turco, el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa termina incluyéndolo en el plantel de cara a la próxima edición mundialista.

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