Sin embargo, al estar la gobernadora acompañada en la boleta por Macri, y su contendiente por la ex presidente Cristina Kirchner, el escenario se vuelve desfavorable: teniendo en cuenta que, en contraste con la imagen de su sucesor, la ex presidente goza de una mejor ponderación en la provincia -y sobre todo en el conurbano- Vidal lucha contra ambos efectos en una elección que se presenta más complicada porque no tiene segunda vuelta.