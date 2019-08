La primera candidata a diputada aseguró que "la dirigencia política argentina vive un momento de decrepitud" y resaltó las cualidades de Lavagna. "De los 9 candidatos a presidente hay uno que ha mostrado pericia en la cosa pública y decencia, que para nosotros no es un detalle menor. Ese candidato es Roberto", afirmó. Y cerró con una referencia a la presión que sufren de ambos polos políticos: "No nos importan los resultados. Porque como el junco, nos podrán torcer pero no nos van a romper".