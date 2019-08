JOCA: Hay una situación que es innegable, y es que uno no puede pedirle a alguien que está en la marginalidad o pasando hambre que no vuelva a comer carne, siempre hay que tener eso en cuenta al momento de promover acciones directas desde el veganismo. Me parecen reclamos nobles que deben ser militados, pero nosotros desde Jóvenes por el Clima no promovemos la erradicación de ningún consumo de carne porque no nos parece que sea una posibilidad en el contexto actual, de acá a quince años, porque vamos a tener que solucionar la crisis climática actual mientras la gente siga comiendo carne. Eventualmente, llegaremos a la conclusión de que comer carne está mal y será algo que podremos solucionar a través de la tecnología o cambios de hábito de consumo, pero tenemos que buscar que las dos cosas confluyan. Desde nuestra agrupación creemos que sí debería haber una regulación en la cantidad del consumo de carne, de ganadería más responsable, y el Estado también puede apoyar el reclamo desde una perspectiva de la salud pública.