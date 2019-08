"Tuve el enorme placer y gusto, y honor, de escuchar a nuestra gobernadora María Eugenia Vidal. Realmente, como me llenó tanto el día, como se los dije, me animé a viralizarlo entre muchos de mis amigos y conocidos. Ahora quiero que escuchen este audio, que voy a mandar ahora, que realmente me ha dejado conmovido. No refiriéndome, no por mi persona, si no el mérito de María Eugenia de ocuparse hasta de los temas más ínfimos. Así que se los mando y saquen ustedes conclusiones. Crack total María Eugenia", introdujo el constructor, embobado, en varios grupos de WhatsApp -la vedette de la campaña oficial-, tras un almuerzo con la mandataria en la fundación Mediterránea, a principios de julio.