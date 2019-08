"El principal problema es que es una Ciudad en la cual se ha convertido muy difícil progresar. Y eso atraviesa todos los sectores sociales, desde los 600.000 pobres que tiene la Ciudad con un presupuesto abultadísimo, hasta el 30% de los porteños que tiene que alquilar y que no puede comprar una vivienda, y los 200.000 que están en situación de indigencia. A mí me gustaría que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades. Hoy esa condición la perdió, porque no hay políticas públicas que fomenten este progreso".