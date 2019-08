-Primero hablaría de hechos concretos. Una palabra tan fuerte como esa hay que referirla a hechos concretos. Sobretodo porque él tiene una responsabilidad muy grande como candidato. Por lo tanto debe decir dónde hay hambre. Yo me reuní con intendentes del conurbano, con la iglesia, y a todos lo dije lo mismo: no puede faltar comida. Díganme dónde y allí vamos a estar. Lo mismo le dije a las iglesias evangélicas. Además está el programa Más Vida que no es incompatible con la AUH y que refuerza la ayuda alimentaria. Entonces, si hay hambre en algún lugar es porque no estamos llegando bien como Estado. Y si es así estamos para ir, lo admito. Hay que estar allí. Pero hemos hecho todo para que eso no suceda. Entonces, más allá de la campaña electoral hay cosas que no pueden esperar. Así como no puede esperar el ciudadano de La Matanza que entre la ambulancia del SAME, que no la dejan entrar por la intendencia o un partido político. Hay cosas que, como el hambre, no pueden esperar.