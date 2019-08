Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner que recibía los millones que se movieron detrás de la banda de los Cuadernos, reclamó su sobreseimiento porque solo cumplió su rol de esposa. El ex ministro de Hacienda santacruceño Juan Manuel Campillo insistió en que no llegó a participar de ningún lavado de dinero. Mientras tanto, Isidro Bounine, el ex secretario de Cristina Kirchner, eligió el silencio: no se opuso a ir a juicio oral aprovechando que la Cámara Federal lo consideró solo un partícipe secundario de lavado de dinero.