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Todos los comandos ocultos para eliminar archivos basura en Google Drive y Fotos

Para conocer cómo se reparte el espacio entre los servicios de Google, se puede usar la herramienta de administración de almacenamiento de Google One

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Google Drive - Fotos - almacenamiento - tecnología - 15 de junio
El espacio de almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos puede agotarse con rapidez si no se lleva un control periódico. (Composición Infobae: Google)

Liberar espacio en los servicios de Google se ha vuelto una tarea imprescindible ante las nuevas políticas de la compañía. La reducción del almacenamiento gratuito en Gmail, Google Drive y Google Fotos demanda que los usuarios conozcan y utilicen todos los comandos ocultos y funciones avanzadas para eliminar archivos innecesarios y evitar que su cuenta colapse.

Estas herramientas permiten una gestión eficiente, desde la detección de correos antiguos hasta la identificación de archivos duplicados y fotos dañadas.

Comandos secretos para eliminar archivos basura en Google Drive y Gmail

El espacio de almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos puede agotarse con rapidez si no se lleva un control periódico. Para evitar quedarte sin capacidad de recibir correos o guardar archivos, existen comandos que facilitan una limpieza profunda.

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Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
Google Drive ofrece la posibilidad de ordenar los archivos por tamaño accediendo a la sección “Almacenamiento” desde la barra lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gmail, se pueden introducir modificadores en la barra de búsqueda para filtrar correos de manera precisa. Por ejemplo, el comando “older_than:1y” permite encontrar todos los mensajes con más de un año de antigüedad, mientras que “larger:1mb” muestra aquellos que ocupan más espacio por incluir archivos adjuntos voluminosos. Esta técnica reduce significativamente el esfuerzo manual y agiliza la eliminación masiva de mensajes que ya no aportan valor.

Por su parte, Google Drive ofrece la posibilidad de ordenar los archivos por tamaño accediendo a la sección “Almacenamiento” desde la barra lateral. Esta función ayuda a identificar rápidamente los documentos que consumen más espacio, facilitando su eliminación inmediata. Además, es recomendable revisar los archivos compartidos y eliminar duplicados que suelen ocupar almacenamiento innecesario.

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Limpieza avanzada en Google Fotos: cómo recuperar espacio de almacenamiento

Google Fotos es el servicio que suele consumir más capacidad dentro del ecosistema de Google. Para liberar espacio, se pueden aplicar varias estrategias simultáneas. Una opción es buscar la palabra clave “borrosa” en el buscador de la aplicación, lo que permite localizar y eliminar imágenes dañadas o de mala calidad que no tienen utilidad.

Gmail, aplicación de correo electrónico de Google. (Google)
En Gmail, se pueden introducir modificadores en la barra de búsqueda para filtrar correos de manera precisa. (Google)

Del mismo modo, la limpieza de carpetas específicas como “Capturas de pantalla” o “Archivadas” puede liberar una cantidad considerable de espacio.

Otra acción recomendada es desactivar las copias de seguridad automáticas de carpetas o vídeos que no requieren respaldo. Esto evita que se almacenen elementos innecesarios y que el espacio disponible se consuma rápidamente.

Además, cambiar la calidad de la copia de seguridad al modo Ahorro de almacenamiento permite que el sistema comprima automáticamente los archivos antes de subirlos, optimizando el uso del espacio asignado.

Herramientas integradas para la gestión y control del espacio en Google One

Para iniciar una limpieza integral y tener una visión clara de cómo se distribuye el almacenamiento entre los distintos servicios, es posible utilizar la herramienta de administración de almacenamiento de Google One. Se accede a través de la dirección https://one.google.com/storage/management, donde se muestra un desglose detallado del uso en Gmail, Drive y Fotos.

Google Drive - Fotos - almacenamiento - tecnología - 15 de junio
Google One es un servicio de suscripción que ofrece almacenamiento en la nube ampliado. (Captura Google)

Desde esta plataforma, el usuario puede escanear y eliminar archivos grandes en Drive, limpiar correos con archivos adjuntos pesados en Gmail y borrar imágenes o vídeos innecesarios en Google Fotos. No hay que olvidar vaciar las papeleras tanto de Gmail como de Drive, ya que los elementos eliminados continúan ocupando espacio hasta que se eliminan de manera definitiva.

Este control manual del almacenamiento requiere cierta dedicación, pero es esencial para el funcionamiento fluido de la cuenta. El uso del algoritmo de compresión de archivos integrado en Google One y la eliminación de copias de seguridad innecesarias son medidas que contribuyen a mantener el sistema estable y evitar la interrupción de servicios por falta de espacio.

La posibilidad de que Google limite el almacenamiento gratuito de Gmail a cinco gigabytes para nuevas cuentas supone un cambio relevante en la política de la empresa. Esto obliga a los usuarios a gestionar sus datos de manera más activa y a no confiar en el almacenamiento pasivo como en el pasado.

La necesidad de mantener espacio libre se vuelve aún más urgente ante la amenaza de no poder recibir correos electrónicos o guardar archivos compartidos.

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