Definen carreras y títulos habilitados para aplicar al Concurso Docente 2026 en preescolar, primaria y secundaria en Colombia

El Concurso Docente 2026 exige títulos universitarios finalizados, y no permite la inscripción de aspirantes que aún cursan la licenciatura o la carrera profesional - crédito Ministerio de Educación

Colombia se prepara para el Concurso Docente 2026, un proceso que definirá el ingreso de nuevos profesionales al sistema educativo oficial a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc).

Para quienes buscan una vacante como docente en colegios públicos, es indispensable contar con títulos universitarios finalizados en áreas específicas y cumplir con los requisitos de formación pedagógica establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. No es posible participar en el concurso si no se ha culminado la licenciatura o la carrera profesional correspondiente.

PUBLICIDAD

El requisito fundamental para postularse es haber completado una licenciatura en educación o una carrera profesional afín al área de desempeño. No basta con estar cursando los últimos semestres: el diploma o el acta de grado deben estar disponibles al momento de la inscripción. El documento es solicitado durante el proceso y valida la admisibilidad del candidato en el sistema, además de permitirle recibir el puntaje correspondiente por formación académica.

El Decreto 1278 y el Manual de Funciones del Ministerio de Educación establecen los títulos habilitantes para vacantes de preescolar, primaria, secundaria y media - crédito Ministerio de Educación

Títulos habilitantes para el Concurso Docente 2026

El Decreto 1278 y el Manual de Funciones del Ministerio de Educación establecen qué títulos y carreras permiten acceder a las diferentes vacantes docentes.

Para educación preescolar y primaria , los títulos admitidos incluyen Licenciatura en Educación Infantil, Educación Preescolar, Educación Básica Primaria o Pedagogía Infantil. También se aceptan títulos de Normalista Superior y Tecnólogo en Educación para estos niveles.

En el caso de docentes de área del conocimiento para secundaria y media , las carreras deben tener afinidad directa con la asignatura. Por ejemplo, para Matemáticas, se requiere Licenciatura en Matemáticas o Física, o títulos profesionales en Ingenierías, Estadística, Matemáticas, Física o Economía.

Para Ciencias Naturales , se aceptan Licenciaturas en Ciencias Naturales, Biología, Química o Física, así como títulos en Biología, Microbiología, Química e ingenierías afines.

Quienes deseen enseñar Lengua Castellana pueden presentar Licenciatura en Español, Literatura, Idiomas o Filología, o títulos en Comunicación Social, Lingüística o Periodismo.

Para Inglés, se admiten Licenciaturas en Lenguas Extranjeras,Idiomas o Inglés y profesionales en Lenguas Modernas, Filología o Traducción, siempre que presenten certificación de nivel de inglés B2 o superior.

En el área de Ciencias Sociales, los títulos aceptados son Licenciaturas en Ciencias Sociales, Historia, Geografía o Filosofía, así como carreras en Sociología, Antropología, Historia, Geografía, Economía o Ciencia Política.

Las vacantes del Concurso Docente 2026 para Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana, Inglés y Ciencias Sociales exigen carreras con afinidad directa con cada área - crédito Ministerio de Educación

Requisitos adicionales para profesionales no licenciados

Los profesionales que no poseen licenciatura, pero cuentan con un título afín al área que desean enseñar, pueden participar si acreditan al menos 100 horas de formación pedagógica o cuatro créditos universitarios en pedagogía. Este requisito debe estar certificado y validado por las autoridades educativas colombianas.

PUBLICIDAD

Adicionalmente, si el título profesional no es de licenciatura, el candidato debe contar con un posgrado en educación (especialización, maestría o doctorado) o comprometerse a cursarlo durante el periodo de prueba docente. Para conocer la admisión exacta de cada carrera o título, es recomendable revisar el Manual de Funciones Docentes vigente.

Los docentes orientadores pueden presentar títulos en Licenciatura en Psicología y Pedagogía, Psicopedagogía, Educación u Orientación. También pueden aplicar psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en desarrollo familiar o en terapias psicosociales.

PUBLICIDAD

Algunos cargos, como los de orientación o dirección, pueden requerir requisitos adicionales según la convocatoria y el nivel educativo. Por ello, es fundamental consultar la publicación oficial de vacantes en el portal de la Cnsc y verificar los requisitos específicos para cada plaza.

Los profesionales no licenciados pueden participar en el Concurso Docente 2026 si acreditan formación pedagógica certificada y cumplen con el requisito de posgrado en educación o su compromiso de cursarlo - crédito Ministerio de Educación

Proceso de inscripción y validación documental

La inscripción al Concurso Docente se realiza exclusivamente a través del sistema Simo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es fundamental que los aspirantes cuenten con toda la documentación requerida, especialmente el diploma o acta de grado, ya que estos serán solicitados para validar el cumplimiento del requisito académico.

PUBLICIDAD

No se admiten inscripciones por intermediarios ni tramitadores. El único pago permitido es el del PIN de inscripción, que se realiza a través de los canales oficiales. Cualquier otro cobro o gestión externa no tiene respaldo institucional.

El proceso de selección implica distintas etapas, desde la validación de requisitos hasta pruebas escritas y valoración de antecedentes. El título profesional finalizado es indispensable tanto para la admisión como para la asignación de puntaje en el concurso.

PUBLICIDAD

La inscripción al Concurso Docente 2026 se realiza solo por el sistema Simo de la Cns y no admite intermediarios ni tramitadores fuera de los canales oficiales - crédito Alcaldía de Bogotá

Consejos para quienes aún no cumplen los requisitos

Quienes aún no han terminado su licenciatura o carrera profesional no podrán inscribirse en la convocatoria 2026. La recomendación principal para estos aspirantes es culminar la formación universitaria y, en paralelo, informarse sobre las etapas del Concurso Docente, fortalecer conocimientos pedagógicos y revisar periódicamente los requisitos y fechas de nuevas convocatorias.

Finalmente, es clave que los interesados consulten siempre la convocatoria oficial publicada por la Cnsc, ya que cada proceso puede tener particularidades en los requisitos y condiciones de participación.

PUBLICIDAD