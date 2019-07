De no imponerse en los comicios o no llegar a la segunda vuelta -algo más que probable, considerando la dilución del espacio como una tercera viable a los dos contendientes principales- la posibilidad de que Urtubey anuncie su apoyo a uno de los dos candidatos restantes es incierta. No obstante, el salteño mantuvo varios encuentros con el Presidente a lo largo de su gestión y hasta se llegó a especular con la posibilidad de que lo acompañara en la boleta. Por ello, no sería descabellado pensar que si eventualmente se inclina por alguien en la segunda vuelta, lo haga por Macri.