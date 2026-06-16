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Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Ejército israelí informó el lanzamiento de cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra sus tropas, mientras el grupo terrorista libanés aseguró haber frenado un avance militar cerca de Nabatiyeh

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El Ejército israelí informó el lanzamiento de cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra sus tropas, mientras el grupo terrorista libanés aseguró haber frenado un avance militar cerca de Nabatiyeh (REUTERS/Archivo)
El Ejército israelí informó el lanzamiento de cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra sus tropas, mientras el grupo terrorista libanés aseguró haber frenado un avance militar cerca de Nabatiyeh (REUTERS/Archivo)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este lunes que sus tropas desplegadas en el sur del Líbano fueron blanco de una serie de ataques atribuidos a Hezbollah, pese al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Según el Ejército israelí, durante la jornada fueron lanzados cohetes, misiles antitanque y proyectiles de mortero contra posiciones militares israelíes, sin que se registraran heridos.

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En un comunicado, las FDI señalaron que la Fuerza Aérea interceptó “numerosos cohetes” disparados por Hezbollah hacia la zona donde operan sus soldados. El Ejército indicó además que no se activaron sirenas en localidades israelíes porque los proyectiles estaban dirigidos contra fuerzas desplegadas dentro del territorio libanés.

Los incidentes se produjeron pocas horas después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo marco destinado a detener las hostilidades en distintos frentes del conflicto regional, incluido el Líbano.

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Por su parte, Hezbollah sostuvo que sus combatientes bloquearon una operación israelí cerca de la localidad de Kfar Tebnit, en las proximidades de Nabatiyeh, una de las principales ciudades del sur libanés.

La organización aseguró que utilizó “cohetes y drones” para impedir el avance de una fuerza israelí integrada por vehículos blindados y maquinaria pesada. Según su versión, la acción obligó a detener el movimiento de las tropas en la zona.

Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Israel denunció nuevos ataques de Hezbollah en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El grupo terrorista respaldado por Irán presentó el episodio como una respuesta a las operaciones militares israelíes que continúan desarrollándose en territorio libanés pese al anuncio del entendimiento entre Washington y Teherán.

Israel reportó varios ataques durante la jornada

Las fuerzas israelíes aseguraron haber detectado movimientos considerados sospechosos en distintos puntos del área de operaciones en el sur del Líbano.

En cuatro incidentes distintos a lo largo del día, las fuerzas identificaron a varios terroristas que se desplazaban en vehículos y se acercaron a las fuerzas de las FDI de forma que representaban una amenaza inmediata”, indicó el comunicado.

Las autoridades militares añadieron que la Fuerza Aérea actuó contra esos objetivos. Según la versión israelí, los ataques fueron ejecutados “de manera precisa” para neutralizar los riesgos detectados sobre el terreno.

Mientras continuaban los intercambios de fuego, medios oficiales libaneses informaron que un ataque con dron israelí alcanzó un vehículo en las cercanías de Kfar Tebnit.

El conductor murió en el lugar. Las autoridades locales señalaron que la víctima no pudo ser identificada de inmediato debido al estado en que quedó el vehículo tras el impacto.

Se trata del primer ataque mortal reportado en el Líbano desde que se anunció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Además, un periodista de la cadena iraní Press TV resultó herido en otro ataque con dron ocurrido en el sur del país, según informó la propia emisora.

Un ataque con dron israelí alcanzó un vehículo en las cercanías de Kfar Tebnit.
Un ataque con dron israelí alcanzó un vehículo en las cercanías de Kfar Tebnit.

Incertidumbre sobre la aplicación del acuerdo

Las autoridades libanesas indicaron que no recibieron información oficial sobre las condiciones específicas del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán ni sobre la fecha exacta en que debería entrar en vigor un eventual cese de hostilidades.

Desde el inicio de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah a comienzos de marzo, el conflicto ha provocado miles de muertos y heridos en el Líbano, además de un desplazamiento masivo de población en las regiones fronterizas.

Los incidentes registrados este lunes muestran que, pese al anuncio diplomático realizado por Estados Unidos e Irán, los combates continúan en uno de los escenarios más sensibles de la crisis regional y mantienen abiertas las dudas sobre la implementación efectiva del acuerdo.

(Con información de AFP)

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