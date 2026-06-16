Colombia

RegioTram de Occidente: acuerdo permitirá abrir 10 frentes de obra en 2026 y traer los trenes en 2027

La primera etapa del tren regional eléctrico de Colombia recorrerá 26 de los 40 kilómetros previstos y conectará cuatro municipios con Bogotá, mientras se prepara la culminación del corredor hasta la calle 26 en 2029

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La firma Guangzhou Metro Group asumirá el servicio, el cuidado técnico y el manejo comercial del corredor, con experiencia en redes masivas y una promesa de transferencia de conocimiento para la región - credíto Imagen Ilustrativa Infobae
La firma Guangzhou Metro Group asumirá el servicio, el cuidado técnico y el manejo comercial del corredor, con experiencia en redes masivas y una promesa de transferencia de conocimiento para la región - credíto Imagen Ilustrativa Infobae

Cundinamarca y Bogotá avanzan en la implementación del RegioTram de Occidente, el primer tren regional eléctrico de Colombia, cuya fase inicial entre Facatativá y Fontibón entrará en operación en el segundo semestre de 2027.

El sistema contará con trenes de última generación fabricados en China, operados por Guangzhou Metro Group –uno de los operadores ferroviarios más grandes del mundo– y promete transformar la movilidad de la región con una alternativa limpia, eficiente y de alta capacidad.

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La Gobernación de Cundinamarca, tras una visita oficial a China encabezada por el gobernador Jorge Rey, definió junto a la China Civil Engineering Construction Corporation (Ccec) y la Concesionaria Férrea de Occidente (Cfro) un plan para acelerar la ejecución del proyecto. El acuerdo implica abrir 10 nuevos frentes de trabajo, aumentar el personal en obra de 1.200 a 4.000 trabajadores y comenzar la Marcha Blanca de pruebas con los primeros trenes en el primer trimestre de 2027.

La obra beneficiará a más de 140.000 pasajeros diarios y reducirá en 80.000 toneladas la huella de CO₂ en la región - crédito Gobernación de Cundinamarca
El plan acordado tras la visita a China contempla 10 frentes adicionales, elevar la nómina de 1.200 a 4.000 personas y arrancar ensayos con los primeros vagones en 2027 - crédito Gobernación de Cundinamarca

Operador internacional

Uno de los hitos más relevantes es la elección de Guangzhou Metro Group (GMG) como operador del RegioTram de Occidente. Esta empresa china administra una de las redes de metro más extensas del planeta, con 19 líneas, 780 kilómetros de extensión y más de 10 millones de pasajeros diarios. GMG no solo gestiona sistemas en China, sino también la Línea Naranja del Metro de Lahore, en Pakistán, y ahora asume su primer proyecto integral de operación y mantenimiento ferroviario en Sudamérica.

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El acuerdo firmado en Guangzhou establece que GMG estará a cargo de la operación, el mantenimiento y la gestión comercial del RegioTram durante 21,5 años, asegurando transferencia tecnológica, estándares internacionales de calidad y un modelo de gestión integral que incluye la explotación de recursos comerciales a lo largo del corredor.

Características técnicas y experiencia a bordo

Los trenes del RegioTram de Occidente, fabricados por la empresa CRRC en Changchun, China, llegarán a Colombia en el primer trimestre de 2027 para iniciar pruebas. En total, 22 coches serán enviados antes de julio de 2027 para conformar la flota de 16 trenes bimotores, cada uno con capacidad para 964 pasajeros (200 sentados), cuatro espacios para sillas de ruedas, acompañantes y bicicletas.

Interior del vagón de RegioTram de Occidente
Los trenes del RegioTram de Occidente, fabricados por CRRC en China, llegarán a Colombia en el primer trimestre de 2027 para iniciar pruebas - Gobernación de Cundinamarca

Cada tren tendrá una longitud total de 105 metros, un ancho de 2,65 metros y una altura exterior de 3,65 metros, con piso bajo a solo 390 mm del nivel de vía para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. El diseño interior privilegia la comodidad, con una altura máxima de 2,24 metros, amplios ventanales (37,4 m² de área), iluminación LED de 500 luxes y aire acondicionado capaz de renovar 8 m³ de aire por hora por pasajero.

Los trenes alcanzarán velocidades de hasta 70 km/h, aunque la operación regular será entre 30 y 50 km/h para maximizar la seguridad y la eficiencia. Operarán con una tensión de 1.500 voltios de corriente continua y una vida útil proyectada de 30 años.

El sistema contará con 12 puertas por lado (de 1,3 metros de ancho y 1,98 metros de alto) para un flujo ágil de pasajeros, señalización dinámica, pantallas multimedia informativas y mapas en tiempo real del recorrido. El nivel máximo de ruido interior no superará los 75 decibelios, garantizando trayectos tranquilos.

La primera fase entre Facatativá y Fontibón cubrirá 26 de los 40 kilómetros totales del corredor y estará operativa en el segundo semestre de 2027. Para 2029, se prevé la culminación del trazado completo hasta el centro de Bogotá (calle 26). El RegioTram tendrá 17 estaciones y beneficiará directamente a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza, integrándolos con la capital.

La modernización del corredor férreo incluye la instalación de doble vía, rieles y durmientes nuevos, y trenes eléctricos de última tecnología - crédito @JorgeEmilioRey/X
La flota del RegioTram de Occidente tendrá 16 trenes bimotores con capacidad para 964 pasajeros y espacios para sillas de ruedas y bicicletas - Gobernación de Cundinamarca

Experiencia y apropiación ciudadana: RegioLab

La Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional impulsan el RegioLab, un espacio para que los ciudadanos conozcan la historia, la tecnología y la experiencia futura del RegioTram. Incluye áreas temáticas, simuladores y un coche a escala real para acercar a la comunidad al proyecto y fomentar la cultura de movilidad sostenible.

El RegioTram de Occidente es el mayor proyecto ferroviario actualmente en construcción en Colombia y será clave para la integración regional, la reducción de tiempos de viaje y la disminución de emisiones contaminantes. El sistema está pensado para ser replicado en otros corredores de Bogotá-Región, apoyando la transición hacia modelos de transporte limpios, modernos y de alta capacidad.

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