América Latina

EnvíosCuba dejó de aceptar pedidos en medio de la ofensiva de sanciones de Estados Unidos contra la dictadura

La plataforma, que permitía a cubanos residentes en Estados Unidos enviar productos a sus familiares en la isla, suspendió operaciones sin dar explicaciones, en lo que expertos señalan como una consecuencia directa de las restricciones impuestas contra GAESA

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ARCHIVO - Una bandera estadounidense y una cubana cuelgan en una pared el lunes 11 de enero de 2021, en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)
ARCHIVO - Una bandera estadounidense y una cubana cuelgan en una pared el lunes 11 de enero de 2021, en La Habana, Cuba (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

EnvíosCuba, una de las principales plataformas que utilizan los cubanos en Estados Unidos para hacer llegar alimentos, electrodomésticos y ropa a sus familiares en la isla, suspendió esta semana la recepción de nuevos pedidos sin ofrecer ninguna explicación pública. El cierre se produjo días después del vencimiento del plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras cortaran vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana.

La plataforma publicó un escueto comunicado en su sitio web: “Por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios”. No facilitó número de teléfono ni dirección de correo electrónico y no aclaró si la medida es temporal o definitiva. Garantizó que todos los pedidos ya aprobados y en proceso serán entregados. La agencia AP no pudo contactar a la empresa.

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El modelo de negocio de EnvíosCuba explica su vulnerabilidad ante las sanciones. Según Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, firma consultora radicada en Miami especializada en el mercado cubano, la mayoría de estos portales no realizan envíos físicos desde Estados Unidos, sino que venden y distribuyen productos almacenados en depósitos de GAESA dentro de la isla. “La tendencia es que todo esto desaparezca, porque GAESA está detrás de todo”, dijo Morales a AP. Bajo el paraguas de EnvíosCuba funcionaban además tiendas como Puerto Envío, Electro Envío, Mercado, Carlos III y Almacén-On, que también dejaron de operar.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se reflejan en una ventana del Palacio Central de Computación y Electrónica en La Habana, Cuba, el 20 de mayo de 2026 REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas se reflejan en una ventana del Palacio Central de Computación y Electrónica en La Habana, Cuba, el 20 de mayo de 2026 REUTERS/Norlys Perez/Foto de archivo

GAESA —Grupo de Administración Empresarial S.A.— es el conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba que domina sectores que van desde el comercio minorista hasta el transporte y el turismo. La administración Trump lo sancionó formalmente el 18 de mayo de 2026, tras firmar el 1 de mayo la Orden Ejecutiva 14404, que amplió las restricciones contra entidades vinculadas al aparato estatal cubano. Washington fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras cortaran sus vínculos con el conglomerado. Las medidas amenazan con congelar activos en Estados Unidos de compañías extranjeras y excluirlas del sistema financiero internacional.

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Las consecuencias se sintieron de inmediato. Visa y Mastercard interrumpieron sus operaciones en Cuba tras la ruptura de un banco procesador extranjero con FINCIMEX, la financiera de GAESA que durante años procesó remesas y pagos del comercio estatal cubano.

El cierre de EnvíosCuba se inscribe en un éxodo empresarial más amplio. La española Meliá Hotels International anunció el 3 de junio el cese de operaciones en 15 de los 34 hoteles que gestionaba en Cuba, dos días antes del vencimiento del plazo. Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles vinculados al Grupo de Turismo Gaviota, brazo operativo de GAESA; la canadiense Blue Diamond suspendió 62 establecimientos, y las navieras CMA CGM y Hapag-Lloyd paralizaron temporalmente reservas de carga hacia y desde la isla.

El impacto recae sobre una población que enfrenta escasez crónica de alimentos y medicinas, apagones que se prolongan durante horas y una inflación que destruye el poder adquisitivo de los salarios. Para muchos cubanos, los paquetes enviados desde Miami eran el principal canal de acceso a productos básicos. La dictadura del presidente Miguel Díaz-Canel no ha ofrecido alternativas, y las sanciones de Washington están diseñadas precisamente para que no las haya.

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