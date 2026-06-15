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Guiños a próceres, a Messi y a los héroes de Malvinas: el emotivo video de Argentina antes de su debut en Mundial

La tercera parte de la producción dedicada a la Scaloneta incluyó presencias de Belgrano, San Martín y la Revolución de Mayo

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El emotivo video de la selección argentina antes de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia

Se difundió un tercer video de la selección argentina dedicado a la Scaloneta, a un día de su debut en el Mundial 2026 ante Argelia, que vuelve a poner en marcha al micro del equipo y enlaza la defensa del título con episodios y próceres de la historia argentina.

El estreno llega después de que el primero y el segundo video se difundieran a comienzos de mes desde las cuentas oficiales del seleccionado nacional. La nueva publicidad adapta la idea de la película Volver al Futuro: en lugar de un auto, el vehículo que viaja entre épocas es el micro de la Selección. El recorrido se apoya en referencias a hitos de la historia nacional y en escenas construidas para reforzar el vínculo entre el plantel y la memoria colectiva.

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Entre esas secuencias aparece la Revolución de Mayo con próceres como Manuel Belgrano. En ese pasaje, Cristian “Cuti” Romero le entrega una escarapela, en una referencia al club cordobés en el que se formó el zaguero central y del que es hincha.

También se muestra a José de San Martín durante el Cruce de los Andes y un saludo con el capitán del equipo Lionel Messi. Otro de los momentos de mayor carga emotiva es el encuentro con soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas.

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La Revolución de Mayo, el saludo de San Martín y Messi y el homenaje a los soldados de Malvinas se destacan en el tercer video de la Scaloneta
La Revolución de Mayo, el saludo de San Martín y Messi y el homenaje a los soldados de Malvinas se destacan en el tercer video de la Scaloneta

La primera pieza de la serie mostraba a un hombre que encendía un colectivo guardado en su garaje y emprendía viaje hacia la Copa del Mundo. En esa secuencia había guiños a la Albiceleste, como la frase “tierra de Diego y Lionel” en alusión a Maradona y Messi, además de objetos vinculados con el trofeo y con los colores del seleccionado.

Ese video también incluyó homenajes a César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los otros dos entrenadores campeones del mundo con Argentina. Luego hubo un segundo en el que el micro fue recogiendo a los hinchas y a los futbolistas para esta nueva aventura. El nuevo capítulo conserva esa lógica: mezcla símbolos del pasado, nombres centrales del fútbol argentino y la expectativa por otra campaña mundialista.

Los videos se viralizaron de inmediato, con miles de “me gusta” y comentarios de hinchas centrados en la ilusión por “la Cuarta”. La reacción acompañó una narrativa que se apoya en un apodo instalado desde los primeros tramos del ciclo de Scaloni.

El apodo “la Scaloneta” nació en la primera parte del proceso encabezado por Lionel Scaloni. La consagración en la Copa América 2021, con la victoria 1-0 ante Brasil en la final del Maracaná, consolidó la relación del equipo con el público y cortó una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores.

El primer video de la Scaloneta publicado por AFA en la previa del Mundial

La racha continuó al año siguiente con la goleada 3-0 frente a Italia en La Finalissima. El punto más alto llegó con la conquista del Mundial de Qatar 2022.

El ciclo mantuvo su línea ganadora en 2024 con el bicampeonato de la Copa América, tras revalidar el título en Estados Unidos. Ahora el conjunto argentino buscará defender el cetro en el Mundial 2026.

El debut de Argentina será el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de nuestro país) ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Después del cruce con Argelia, el equipo jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas. Cerrará la fase de grupos frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00, otra vez en ese estadio.

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