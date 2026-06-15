Guatemala

Operativos en Guatemala: 253 allanamientos, 192 capturas y el rastro de cámaras clandestinas que vigilaban barrios

La PNC desplegó acciones entre el 6 y el 14 de junio de 2026 en varias regiones. Hubo decomisos, hallazgos sensibles y un objetivo claro: romper el control territorial de las pandillas

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La Policía Nacional Civil de Guatemala identificó a presuntas bandas de extorsión en rutas principales (Foto referencia, cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil de Guatemala identificó a presuntas bandas de extorsión en rutas principales (Foto referencia, cortesía PNC)

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó los resultados de operativos realizados entre el 6 y el 14 de junio de 2026, con 253 allanamientos, 192 capturas y decomisos en distintas regiones del país. En la conferencia también informó avances en investigaciones y una nueva etapa de cooperación con agencias de Estados Unidos en seguridad.

Según informó el ministro Marco Antonio Villeda este lunes, la Policía Nacional Civil (PNC) y sus divisiones especializadas incautaron 43 armas de fuego, 24 vehículos y 30 motocicletas. También decomisaron 79 teléfonos celulares y localizaron a 80 menores y 51 adultos mayores durante las operaciones.

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El Ministerio de Gobernación reportó además la desarticulación de una célula de la Mara Salvatrucha en Cuilapa, Santa Rosa. El operativo, ejecutado el 6 de junio, terminó con la captura de dos miembros activos de la clica Santa Roseños Locos Salvatrucha, identificados como El Meme y El Motor. En esa acción se incautaron ocho armas de fuego, 562 municiones y cuatro chalecos antibalas en una investigación por extorsión.

Operativos contra secuestro, trata y narcotráfico

De acuerdo con el viceministro de Seguridad Roberto Solórzano, la semana incluyó acciones contra el secuestro y la trata de personas. En uno de los casos, la policía capturó a tres responsables de un secuestro y liberó a la víctima.

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La Policía Nacional Civil de Guatemala desbarató una casa de narcomenudeo en la zona seis de la capital durante un operativo en la colonia Santa Luisa./ (PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil de Guatemala desbarató una casa de narcomenudeo en la zona seis de la capital durante un operativo en la colonia Santa Luisa./ (PNC de Guatemala)

El 11 de junio se realizó un operativo contra la estructura de trata de personas denominada Bucanas en el departamento de Retalhuleu, con la captura de 14 personas vinculadas a explotación sexual, lavado de dinero y narcomenudeo.

Durante la conferencia, Villeda informó que se evitaron 18 homicidios y se impactó a dos estructuras criminales. Además, dijo que desde enero se erradicaron 2.886.609 matas de marihuana y cuatro millones de plantas de hoja de cocaína, así como la incautación de 8,4 toneladas de cocaína.

El Ministerio de Gobernación también reportó el desmontaje de 180 cámaras clandestinas de videovigilancia: 75 relacionadas con el Barrio 18, 42 con la Mara Salvatrucha y 63 sin identificar. La cartera indicó que esos operativos buscan debilitar la infraestructura de control territorial de las pandillas.

Cooperación con Estados Unidos y apoyo del FBI

En materia de cooperación internacional, Villeda anunció que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público participaron en una visita a Estados Unidos por invitación del Departamento de Estado, a través de las agencias INL y Homeland Security. Según el funcionario, el propósito fue fortalecer la coordinación en temas de narcotráfico, pandillas y tráfico de personas.

El jefe de la cartera de Gobernación habló del refuerzo policial previsto para agosto. Adelantó compras de radiopatrullas, motocicletas y armas, mientras avanza la dotación de chalecos antibalas para agentes
El jefe de la cartera de Gobernación habló del refuerzo policial previsto para agosto. Adelantó compras de radiopatrullas, motocicletas y armas, mientras avanza la dotación de chalecos antibalas para agentes

Las autoridades estadounidenses ofrecieron apoyo en capacitación, inteligencia y equipamiento para Guatemala. Uno de los anuncios fue el regreso del Grupo Vulcano del FBI en julio para sumarse a la recaptura de 11 reos fugados del centro de detención Renovación Uno.

Villeda explicó que la fuerza de tarea se retiró a finales de diciembre del año anterior por falta de coordinación con la administración previa del Ministerio Público. “El fiscal general ha ofrecido el total apoyo de los fiscales en esta nueva administración y ellos, viendo ese ofrecimiento, se han comprometido a regresar en el mes de julio para continuar con estos trabajos de recaptura”, afirmó Villeda.

Bloqueadores, refuerzo policial e investigaciones en curso

Durante la conferencia, las autoridades informaron avances en la implementación de bloqueadores de señal en centros de detención. La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Karen Ortiz dijo que ya se instalaron equipos y que se finalizan pruebas con proveedores de servicios.

Además, el Congreso analiza una iniciativa de ley para que las empresas de telefonía e Internet asuman la responsabilidad del bloqueo, con el objetivo de que la medida abarque también servicios satelitales y radiofrecuencias.

El ministro Marco Antonio Villeda anuncia el regreso del FBI: “El fiscal general ha ofrecido el total apoyo de los fiscales en esta nueva administración y ellos, viendo ese ofrecimiento, se han comprometido a regresar en el mes de julio para continuar con estos trabajos de recaptura”.
El ministro Marco Antonio Villeda anuncia el regreso del FBI: “El fiscal general ha ofrecido el total apoyo de los fiscales en esta nueva administración y ellos, viendo ese ofrecimiento, se han comprometido a regresar en el mes de julio para continuar con estos trabajos de recaptura”.

Sobre el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), Villeda adelantó la próxima graduación de 3.200 nuevos agentes en agosto y la adquisición de 1.000 radiopatrullas. El gobierno de Taiwán donó 250 motocicletas y está previsto sumar otras 250, además de la compra de 1.000 motocicletas adicionales.

El Ministerio también gestiona la adquisición de 2.000 armas de fuego y la dotación de chalecos antibalas para todos los agentes, aunque reconoció un déficit temporal de armamento para la nueva promoción. “Tenemos un pequeño déficit que vamos a paliar de alguna manera, pero sí, hay mil quinientas armas, aunque buscamos la solución para que todos tengan su equipo al momento de graduarse”, indicó Villeda.

En respuesta a preguntas de la prensa, las autoridades confirmaron la investigación en curso sobre una extorsión viral a un transportista y el seguimiento a amenazas contra policías municipales de tránsito en Mixco.

El Ministerio de Gobernación indicó que los operativos en Morales, Izabal siguen activos, con la búsqueda de integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas y la colaboración con la policía hondureña para abordar estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.

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