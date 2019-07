A diferencia de otros jefes de campaña, Peña ya no se inclina por Facebook, Instagram o Twitter para caer sobre los posibles votantes de Cambiemos que están defraudados por los resultados económicos del presidente Macri. El jefe de Gabinete utiliza esas redes sociales, pero su carrier in extremis es WhatsApp, el método de comunicación del Siglo XXI que no distingue géneros, etnias, ideologías, éticas, patrimonios o estados civiles.