Alberto Fernández reniega de ser coacheado y se nota no solo en sus cruces con periodistas, sino en general en la falta de discurso unificado de los integrantes del Frente de Todos. Su armado tiene más que ver con la política clásica. "No hay un 'gurú de la comunicación'", afirmaron desde el entorno del partido diferenciándose del duranbarbismo del Gobierno, y resaltaron que el propio Fernández daba clases de comunicación política y marketing político en países como España y Estados Unidos. "No queremos hacer campaña de la campaña, lo nuestro tiene un tinte mucho más político".