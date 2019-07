La llegada de los nuevos jueces a los Tribunales Orales Federal no cambiará en nada a los juicios que ya se están haciendo. Pero sí a los que todavía no empezaron o para las causas que no llegaron a esa etapa. Es que sí bien los tribunales tienen una composición puede haber recusaciones o excusaciones que hagan que se debe designar un nuevo integrante.