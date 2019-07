-Estas últimas semanas hubo algunos choques con el periodismo. ¿Cómo lo evaluaron? ¿Son errores en medio de una campaña?

-No, el análisis mío tiene que ver más con el conocimiento que tengo de Alberto, yo trabajaba bastante en Casa de Gobierno cuando él era jefe de Gabinete y la verdad es que siempre fue una persona que tuvo la mejor relación con el periodismo. También me parece que se termina haciendo un análisis de reacciones humanas. Todos somos personas y en algunos momentos tenemos reacciones que pueden no ser indicadas u oportunas en ese momento. Yo no justifico el maltrato ni mucho menos, pero me parece que no suma nada en este momento donde tampoco hay que desviar el foco, porque si se termina debatiendo sobre las reacciones no se habla de los problemas reales, que es lo que a la gente le importa. El otro día hablaba con pibes más jóvenes, lo de 16 que ya votan, y nos decían que en sus casas se vivía clima de crisis, que se veía en la heladera, porque había cosas que ya no tienen o porque ya no están las mismas marcas. Hay que hablar de cómo solucionamos esto con políticas nacionales y de qué contención le vamos a dar desde la ciudad de Buenos Aires. E insisto, es una ciudad que tiene plata, no tiene un problema económico. El tema es qué hacés con ese dinero y dónde lo ponés.