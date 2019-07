-Dijiste que votaste a Lousteau en 2015 y tenés vínculos con el socialismo de Santa Fe, ¿cuál fue tu primer reacción cuando el día del cierre de alianzas te enteraste que Larreta había logrado sumar al radicalismo y al socialismo?

-Me parece que ellos tienen una laxitud ideológica que yo no tengo y de la cual me enorgullezco. Yo tengo algunos valores que no me impiden tener una buena relación, pero me hacen imposible participar del mismo proyecto. Yo eso no lo negocio. A mí me asombra que el Partido Socialista esté dentro de Cambiemos, me llama la atención. Y estoy seguro que el 99% de los socialistas no deben entender qué hace el Partido Socialista ahí. Creo que hay un problema con los políticos que viven de ser políticos. Eso para mí es un problema. No el oficio del político, sino del tipo que vive de la política y está dispuesto a ser muy laxo en sus convicciones en pos de seguir viviendo de la política. Yo no me quiero convertir nunca en eso.