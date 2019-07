"He pasado 65 años por la función pública. He sido crítico de Macri y Cristina pero a mí nunca se me endilgó ni una causa por corrupción. De lo que otros hacen, que se hagan cargo de lo que hicieron. Esos hechos no sucedieron cuando yo era jefe de Gabinete. Yo tuve tres casos de corrupción en mi gestión y a los tres les pedí la renuncia", resaltó.