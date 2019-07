"No sé es virgen porque una sea viuda o divorciada o porque se tenga o no el himen. Sé es virgen por si uno es transparente y tiene buen corazón. Hay que poder admirar nosotros que ya cumplimos más de 60, Cristina tiene 66, tenemos que saber reconocer la juventud, tenemos que reconocernos de la tercera edad. Tenemos que acompañar pero ya no tenemos que estar en el primer lugar", comparó la diputada mientras la ex Presidente todavía hablaba a tres playas de distancia.