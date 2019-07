Matías Lammens comenzó en los últimos días un raid mediático para defender su candidatura a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Todos y para correrse del rótulo de kirchnerista que muchos dirigentes del oficialismo le endilgan. Hace una semana aseguró no ser "ni kirchnerista ni antikirchnerista", y en las últimas horas amplió este concepto: "No soy del riñón del kirchnerismo, no vengo de ahí; no soy peronista, me defino como progresista y me gusta lo que hizo el socialismo en Santa Fe", afirmó.