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Mundial 2026: Luis Díaz y Yaser Asprilla, los dos jugadores de la selección Colombia sobre los que posan los ojos en importante revista internacional

La Tricolor enfrentará a Uzbekistán, República Democrático del Congo y Portugal en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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Ilustración digital de Luis Díaz a la izquierda y Yaser Asprilla a la derecha, ambos con la camiseta de Colombia. Al centro, el trofeo del Mundial 2026 y un mapa de Norteamérica, conectados por líneas doradas.
Luis Díaz y Yaser Asprilla están próximos a jugar su primera Copa Mundial de la FIFA con la selección Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Colombia regresa al Mundial tras ocho años de ausencia, liderada por James Rodríguez, el director técnico Néstor Lorenzo y la inspiración de Luis Díaz, con la expectativa de reeditar su mejor desempeño histórico: los cuartos de final alcanzados en 2014. El debut de la selección está programado ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, escenario en el que la plantilla buscará consolidar su resurgimiento y dejar atrás la frustración que supuso la no clasificación a la edición de 2022.

La Tricolor atraviesa una nueva etapa caracterizada por la mezcla de referentes experimentados y una generación emergente de talento joven. Entre las incorporaciones más notables para este ciclo, Sports Illustrated destaca al mediapunta Yaser Asprilla, de 22 años, que tras su desempeño en el último campamento de noviembre se posiciona como candidato para reforzar el ataque, principalmente desde el banquillo.

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Luis Díaz es llamado a ser el jugador más importante de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images
Luis Díaz es llamado a ser el jugador más importante de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Travis Register/Imagn Images

La apuesta por Luis Díaz como líder ofensivo refleja el peso específico de su presente: el delantero, en palabras del entrenador Vincent Kompany, brilla por “su creatividad caótica”, y es señalado como el principal factor desequilibrante de la selección, según el mismo medio.

Desde el arribo de Néstor Lorenzo en 2022, el seleccionado colombiano logró una transición que lo devolvió al primer plano sudamericano. El técnico argentino, quien se formó en Mundiales como asistente de José Pékerman en 2014 y 2018, cimentó una estructura en la que la convivencia de figuras veteranas y jóvenes talentos permitió a Colombia disputar de igual a igual contra las grandes potencias de la región. El medio Sports Illustrated destaca que la relación entre los jugadores y el entrenador ha sido decisiva para revitalizar el grupo tras una etapa de bajo rendimiento.

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La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal - crédito FCF

Colombia basa su juego en el control de la posesión, con una formación preferida de 4-2-3-1 y un mediocampo encargado de coordinar las transiciones ofensivas. La fortaleza del equipo radica en su aprovechamiento de las pelotas detenidas y la solidez física de la línea defensiva. Esta capacidad se traduce en la posibilidad de modificar el rumbo de un partido mediante un tiro libre directo o una jugada preparada, factores determinantes en torneos de eliminación directa. Como debilidad principal, Sports Illustrated identifica la ineficacia en la definición y la escasa experiencia de algunos jugadores en la máxima competición internacional.

Estos son los 55 jugadores preconvocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
  • Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).
  • Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).
  • Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).
  • Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).
  • Andrés Román - Atlético Nacional (COL).
  • Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).
  • Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).
  • Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).
  • Cristian Borja - Club América (MEX).
  • Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • David Ospina - Atlético Nacional (COL).
  • Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).
  • Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).
  • Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).
  • Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).
  • Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).
  • James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).
  • Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).
  • Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).
  • Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).
  • Jhon Arias - Palmeiras (BRA).
  • Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).
  • Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).
  • Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).
  • Johan Mojica - Mallorca (ESP).
  • Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).
  • Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).
  • John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).
  • Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).
  • Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).
  • Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).
  • Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).
  • Juan David Cabal - Juventus (ITA).
  • Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).
  • Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).
  • Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).
  • Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).
  • Kevin Castaño - River Plate (ARG).
  • Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).
  • Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).
  • Luis Díaz - Bayern München (GER).
  • Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).
  • Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).
  • Nelson Deossa - Real Betis (ESP).
  • Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).
  • Richard Ríos - Benfica (POR).
  • Santiago Arias - Independiente (ARG).
  • Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).
  • Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).
  • Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).
  • Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).
  • Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).
  • Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).
  • Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).

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