Lammens, que es acompañado en la boleta por la periodista Gisela Marziota, lanzó el pasado fin de semana su campaña en las redes sociales, en donde señaló: "Agradezco a todas y todos los que me felicitaron por mi candidatura para Jefe de Gobierno. También a los que me dijeron, desde el cariño, que no me meta. No lo dudo, esa era la opción más fácil, más cómoda. Pero para cambiar las cosas, hay que meterse".