Juan Fernando Cristo explicó por qué es inviable la Constituyente impulsada por el Gobierno Petro: “No es soplar y hacer botellas”

El hoy asesor de campaña de Iván Cepeda descartó la posibilidad de enfocarse en la propuesta de modificar la Carta Magna - crédito Colprensa

En medio de la campaña presidencial que se adelanta en Colombia, la propuesta de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente ha generado polémica en el país.

Mientras que varios aspirantes, como es el caso de Iván Cepeda, que prefieren ahondar en un acuerdo nacional para impulsar las reformas sociales, otros sectores, como el Ejecutivo, sostienen que este mecanismo es la única opción para incluir las propuestas que no fueron debatidas en el legislativo durante el periodo de Gustavo Petro.

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Incluso, en medio de su discurso del Día del Trabajador (1 de mayo) en Medellín, el mandatario anunció que su propuesta será radicada el 20 de julio, fecha en la que iniciará la nueva legislatura (2026-2030) en el Congreso de la República.

Aunque actualmente se avanza en la recolección de firmas para impulsar dicho mecanismo, desde la campaña del candidato del Pacto Histórico insisten en que esta posibilidad haría más daño que efectividad.

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El comité deberá sumar más de dos millones de firmas - crédito Colprensa

Es el caso del exministro del Interior Juan Fernando Cristo que, por medio de su columna de opinión publicada en El Tiempo, consideró que la propuesta defendida por el mandatario colombiano no representa el mecanismo más adecuado para impulsar las necesarias reformas institucionales, económicas y sociales.

“La razón es sencilla: en lugar de unir a los colombianos, como en 1991, profundizaría las divisiones y, lamentablemente, se convertiría en la imposición de un sector político sobre otro”, comentó el extitular de la cartera política en su escrito.

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El exministro subrayó que el país enfrenta desafíos urgentes en materia de inseguridad, crisis sanitaria y estabilidad fiscal, y que una constituyente, en su visión, desviaría esfuerzos y recursos institucionales a un proceso largo, incierto y altamente polarizador.

“El país no puede distraerse en un largo y complejo proceso que consumiría, en la práctica, el periodo de gobierno de Iván Cepeda. Las energías nacionales deben concentrarse, más bien, en enfrentar los grandes desafíos nacionales que hoy requieren respuestas urgentes: enfrentar la inseguridad y a los grupos criminales, estabilizar las finanzas públicas y superar la crisis en la salud”, añadió.

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El presidente ha respaldado la iniciativa popular durante un Consejo de Ministros - crédito Presidencia de Colombia

Un camino largo

El procedimiento para convocar una constituyente, según lo establecido en la normatividad colombiana y explicado por Cristo, exige superar complejos filtros legales y sociales. Primero, la recolección de más del 5% del censo electoral —alrededor de dos millones de firmas—, cuya cifra actual es desconocida.

Posteriormente, el proyecto debe superar los cuatro debates reglamentarios en el Congreso y una revisión previa de la Corte Constitucional antes de ser finalmente sometido a las urnas, donde se requiere la participación de casi 14 millones de ciudadanos.

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“Si la propuesta obtiene el respaldo mayoritario, el Gobierno tendría entonces que convocar una nueva jornada electoral para escoger a los constituyentes encargados de redactar las reformas constitucionales contempladas en el temario definido por la propia ley”, complementó.

El proceso para convocar una asamblea constituyente en Colombia debe superar complejos filtros legales y sociales, como la aprobación de cuatro debates en el Congreso - crédito Prensa Cámara de Representantes

Los pasos exigidos por la normativa vigente —desde la recolección de firmas hasta la elección de constituyentes— garantizarían, según el exministro, un proceso tan prolongado que consumiría la mayor parte de cualquier periodo presidencial. Los riesgos de abrir ese debate en el actual clima social resultan, para Cristo, superiores a sus eventuales beneficios.

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“Como se ve, esto no se trata de soplar y hacer botellas. Todo este procedimiento, establecido sabiamente en la Constitución de 1991 —precisamente para rodear de seguros, candados, controles y límites el uso de este mecanismo extraordinario para reformar la Constitución—, evidencia la inconveniencia y la inoportunidad de abrir un proceso constituyente en medio del clima de polarización que atraviesa el país”, manifestó.

La imposibilidad de concentrar el debate nacional en enfrentar los problemas inmediatos se ve agravada por el carácter expansivo de la propuesta. El resultado, en palabras del exministro, sería que “Colombia terminaría metida en una interminable discusión, profundizando tensiones políticas y desviando la atención a problemas urgentes que no admiten más aplazamientos”.

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Cristo recalca que la campaña de Iván Cepeda ni promueve ni respalda la recolección de firmas para una constituyente y que no es parte de su programa - crédito @CristoBustos/X

Campaña Cepeda no acompaña la Constituyente

A su vez, Juan Fernando Cristo aclaró que, aunque la administración Petro tiene derecho a manifestar simpatía por la iniciativa constituyente y a apoyar formalmente la recolección de firmas, esto no debe indicar que suponga una violación de las normas institucionales, por lo que recalcó que la campaña de Iván Cepeda no acompaña la propuesta.

“Hay que ser claros con el país: la campaña de Iván Cepeda no apoya la recolección de firmas ni promueve la convocatoria de una constituyente, que no hace parte de su programa de gobierno”, reiteró.

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Por último, subrayó esta diferencia para evidenciar que la opción constituyente no representa una política de consenso, ni responde al compromiso central asumido por los sectores políticos que acompañan la candidatura de Cepeda.

“La Alianza por la Vida considera que el mejor camino para avanzar en las reformas que necesita el país pasa por la construcción de un gran acuerdo nacional que permita tramitarlas a través del Congreso de la República, con participación de distintos sectores sociales, políticos, ciudadanos, gremiales y empresariales. Ese es el camino más viable y responsable con Colombia”, concluyó.

Las declaraciones de Cristo se conocen luego de que en el evento de adhesión del partido Alianza Verde a la campaña de Cepeda, aparecieran planillas en respaldo a la iniciativa —a pesar de que el acuerdo político entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico expresamente omitía el respaldo a esa vía— lo que reavivó divisiones en el seno del partido y expuso la tensión con las metas del presidente Gustavo Petro.